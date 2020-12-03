風機大廠三菱重工維特斯（MHI Vestas）今年2月正式取得哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳及西島兩離岸風場風機訂單，總建置容量589MW，提供62座9.5MW風機，2022年先安裝10座離岸風機。向華城電機子公司華城重電承租台中港5,000平方公尺廠房，作為MHI Vestas風機輪轂組裝和機艙相關零組件的最終組裝及測試基地。

CIP為落實政府離岸風機國產化政策，與MHI Vestas攜手打造彰化彰芳及西島兩離岸風場的風機供應鏈，CIP今年9月還與華城電機簽署機艙組裝廠工程合約，預計於2022年第三季完工，落實政府「機艙組裝」在地化政策。

MHI Vestas拿下彰芳及西島兩離岸風機訂單，先後與永冠-KY、士電、金豐、上緯及先進華斯複材科技等台廠簽署供應合約。MHI Vestas表示，MHI Vestas與台廠簽署葉片、變壓器、葉片材料（膠黏劑、樹脂和拉擠碳板）、塔架、配電盤、輪轂鑄件、輪轂板、機艙底座鑄件、低電壓配電櫃、不斷電系統及功率轉換模組組裝，以滿足CIP彰芳及西島兩離岸風場的需求。MHI Vestas是唯一從台灣採購葉片、變壓器、葉片材料、配電盤和電纜的風機製造商。

彰芳及西島兩離岸風場，總建置容量589MW，提供62座9.5MW風機，彰芳一期風場預計2022年安裝10座風機，裝置容量95MW；彰芳二期風場47座離岸風機，裝置容量446.5MW；西島風場共5座風機，裝置容量47.5MW，預計2023年完成安裝，預估可創造新台幣92億元產值。

MHI Vestas表示，台中華城廠區部分輪轂組裝將採用本土製造的零組件，包含永冠的輪轂板和先進華斯複材科技的鼻錐罩。MHI Vestas與CIP合作，引領全球永續發展的本土化計畫已獲台灣當局核准。華城廠區提供風機組裝、倉儲、辦公及存放其他零組件的空間。該廠同時配置高架起重機，廠區地面具備高承載力，可供大型離岸風機零組件於現場運送。

MHI Vestas 台灣業務總監梅達．撒西羅維琪（Maida Zahirovic）表示：「我們很高興能承租華城電機位居台中港中心的廠區。永續的本土化必須有充足的空間，才得以在安全無虞的前提下從事離岸風電相關工作。華城電機位在台中港廠區的位置相當理想，很適合MHIVestas在此實現台灣離岸風電產業劃世代的生產。這裡將成為MHI Vestas在台活動的核心據點，我們很開心能租用這個地點。」

彰芳暨西島風場計畫執行長Dennis Sanou表示：「彰芳西島風場已與MHI Vestas建立信任的合作夥伴關係，確保我們能以最高比例的本土化零組件生產及安裝離岸風機。我們樂見MHI Vestas此次與華城電機簽訂租約，再度為鞏固台灣供應鏈邁出積極正面的一步。」

華城電機總裁許忠明指出：「在經過嚴格的評選過程後，我們深感榮幸獲選為彰芳西島風場及MHI Vestas本土化計畫的合作夥伴。在彰芳西島風場及MHI Vestas的帶領下，我們將竭盡所能，如質如期完成工廠的擴建和翻修，以期未來能順利完成機艙組裝，具體展現華城支持政府推動綠能政策的決心。我們也希望透過這項合作，跟隨彰芳西島風場及MHI Vestas，共同開拓台灣以外的國際市場。結合華城電機在出口上的優異表現，期許未來能將電氣設備和服務推廣至國際綠能發電市場。」

(工商 )