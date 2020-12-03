台北寒舍艾美酒店館內米其林推薦餐廳「寒舍食譜」外賣年菜開賣，即日起至2021年1月31日推出4款精選年節禮盒。為體貼小家庭首度推出冷凍「粵味迎春年菜組」，三菜一湯的「懶人包」設計每組3,280元，適合3到4人一同享用，省去圍爐備菜的繁瑣流程，只需加熱即可輕鬆上桌。寒舍食譜純手工「年糕禮盒」每組2入1,600元，推薦搭配主廚運用私房配方自製的「寒舍食譜XO醬禮盒」單瓶裝優惠價599元。標榜養身補氣的「寒舍食譜雞粥禮盒」每組6入699元。

寒舍艾美酒店表示，2021年1月20日前預訂付款「年糕禮盒」及「粵味迎春年菜組」享早鳥優惠價9折起，自2021年2月1日至2月10日開放提貨，須於提貨前三天預訂。

寒舍食譜首次推出精緻型的外帶「粵味迎春年菜組」，強調是針對小家庭團圓聚餐的需求設計，每組3,280元，2021年1月20日前預購付款，每組享優惠價2,999元。主廚遵循廣式傳統的料理手法，幻化出精彩美味的三菜一湯「懶人包」，只需將冷凍真空包裝的食材退冰與加熱，半小時內即可讓米其林美饌輕鬆上桌。

寒舍食譜「粵味迎春年菜組中的「御品南乳西施牛」，選用肉質肥瘦均勻、外圍部分帶脂且帶筋的牛肉，特以主廚精心熬製的牛骨高湯為基底，加入豆腐乳、柱侯醬、磨豉醬等秘製配方熬煮醬料，並以去皮白甘蔗、月桂葉、陳年紹興酒提味，大火滾煮一小時後再燜至入味，精準的火候掌控，讓陣陣鹹香撲鼻襲來，柔軟彈嫩的肉質吸收飽滿醬汁，在口中不斷綻放誘人帶勁的回甘滋味。「粵香潮式滷水集」製程費時繁複，將醬油、米酒、老抽、南薑、桂皮、甘草、八角等精選食材以小火熬煮八小時，逼出每一種食材的精華，再放入鵝胗、百頁豆腐、黑土雞腳、鴨翅滷至入味，咀嚼之間散發豐富層次的香氣，是一道讓人欲罷不能的經典潮州傳統菜。

「富貴梅菜鮑魚封肉」乃嚴選肥瘦均勻的五花肉，汆燙後於底部瘦肉處抹上生抽醬油，並以大火油炸至表皮金黃，再將乾炒後的少許梅乾菜塞入至五花肉中，注入紹興酒、老抽、生抽及冰糖，與鮑魚一同蒸2小時，再關火燜至入味。鹹香彈嫩且多汁的五花肉，在席間散發著紹興酒與梅乾菜的香氣，豪氣料理富貴滿盈。「鴻運菜脯金雞湯」特選15年熟成的陳年菜脯，與老母雞與金華火腿共同燉煮的高湯，一起以細火熬煮4小時，接著再放入桂丁雞腿一同燉煮至入味，皮彈肉嫩的雞肉，搭配口感濃郁且帶有菜脯清爽尾韻的湯頭，滋補溫潤每一個團圓時光。

寒舍食譜「年糕禮盒」每組2入1,600元，內含「臘味蘿蔔糕」及「瑤柱芋頭糕」兩種口味，2021年1月20日前預訂付款享9折優惠1,440元。「臘味蘿蔔糕」傳承經典的配方，將白蘿蔔手工刨切成長寬均勻的細絲，加入廣式臘腸及蝦米一同炊製而成，柔軟鹹香滋味在口中綻放。「瑤柱芋頭糕」則加入北海道干貝與大甲芋頭，氣韻醇香的芋頭鬆軟綿密，佐以干貝的鮮甜滋味帶來豐厚的口感。

「寒舍食譜XO醬禮盒」單瓶裝原價700元，限時優惠價599元。主廚以私房配方親自炒製，加入北海道干貝、金華火腿、朝天椒、蝦乾、蒜蓉及紅蔥頭等數種秘傳辛香料翻炒而成，金黃色澤襯著淡淡鮮紅辣汁，帶勁尾韻為各式佳餚畫龍點睛，香氣繚繞唇齒之間。

「寒舍食譜雞粥禮盒」食補聖品 最潮伴手禮後疫情時代之下食補風潮盛行，本次年節禮盒「寒舍食譜雞粥禮盒」每盒6入裝原價1,180元，下殺優惠價699元，為秋冬防疫增添助力，送禮送至心坎裡。將黃皮雞加入糙米烹製而成，以鮮醇甜美的上湯湯底取代粵式傳統的太白粉勾芡，完美體現現代人養生的內涵。熬煮四小時後，匯集所有食材的味道與精華並過濾雜質，使糙米的膠性黏柔化作綿純細稠的湯粥，口感溫潤滑順。

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