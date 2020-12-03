美國職籃NBA即將於12月22日展開2020-21球季，球員們紛紛返回球隊接受訓練，而NBA在2日（周三）公布，經由受訓前的例行新冠病毒檢驗，有48位球員呈現陽性反應。

NBA表示，546位球員約在11月24到30日進行篩檢，檢測為陽性者必須依照聯盟規訂至少隔離10日，再檢驗確定沒有病毒為止。以48人確診來看，感染率為8.8％。

新冠病毒肆虐全美，在此之前，已有至少54位球員驗出陽性反應。

(工商 )