NBA開季前檢驗 48球員陽性反應 11:102020/12/03 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國職籃NBA即將於12月22日展開2020-21球季，球員們紛紛返回球隊接受訓練，而NBA在2日（周三）公布，經由受訓前的例行新冠病毒檢驗，有48位球員呈現陽性反應。 NBA表示，546位球員約在11月24到30日進行篩檢，檢測為陽性者必須依照聯盟規訂至少隔離10日，再檢驗確定沒有病毒為止。以48人確診來看，感染率為8.8％。 新冠病毒肆虐全美，在此之前，已有至少54位球員驗出陽性反應。 (工商 ) #NB #陽性反應 #位球員 #檢驗 #開季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鳳山93期重劃區抵費地 首標售 04:102020/12/03 地方新聞 環球晶帶頭 櫃買指數創高 04:102020/12/03 證券．權證 宏捷科11月營收 58個月來最強 04:102020/12/03 證券．權證 手遊當紅 橘子Q4業績帶勁 04:102020/12/03 證券．權證 桃捷綠線G04站 聯開定案 04:102020/12/03 產業．科技 健椿 訂單能見度到明年Q1 04:102020/12/03 證券．權證 華為遭禁 全球手機Q3產量激增 04:102020/12/03 產業．科技 FA市場熱絡 賴鴻誠、張志豪搶手 04:102020/12/03 運動天地 輝達新顯卡夠力 微星技嘉樂 04:102020/12/03 證券．權證 民進黨精心設計 信功無奈被推上火線 04:102020/12/03 焦點要聞 財經熱門新聞 聯電報喜 吃到高通、輝達單 - 財經要聞 - 工商時報 川普2殺招逼死陸企 謝金河爆背後暗挺兩大台廠 - 要聞 新法實施後 結清後減薪回聘 恐重罰150萬 - 財經要聞 - 工商時報 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 地方包圍中央？西澳州長促莫里森修復中澳關係避免貿易損失 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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