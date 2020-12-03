新冠肺炎疫苗研發陸續傳出好消息，英國已決定下周一開打，歐美各國也預計在12月底前開放接種，但中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，用常理推估就知道，快速研發疫苗出問題的機率，一定比按標準程序做的還更高，因此盼台灣繼續維持本土零檢出，就不用在疫情與副作用之間做選擇，醫護也就不用先打疫苗，因為他真的不想享有這個優先權利。

曾精準預言新冠疫情的印度神童阿南德，近日再示警新冠疫苗會出問題，謝宗學昨在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》表示，就算不看預言，用常理推估就知道，快速研發的疫苗出現問題的機率，一定比按標準作業程序研發的疫苗還要高。但問題是以目前世界各國疫情的嚴重程度來看，只要疫苗嚴重副作用的發生率遠小於新冠肺炎約3%的死亡率，各國政府仍會選擇忽略副作用，大規模幫民眾接種。

謝宗學表示，當數百萬人、數千萬人、甚至是數億人接種新冠疫苗，可以預期會有許多奇奇怪怪的疑似疫苗副作用事件出現，而世界將會再紛擾一段時間。

謝宗學說，因此他不斷強調全民要堅守防疫政策，讓台灣繼續維持沒有本土疫情的狀態，唯有這樣我們才不需要在疫情爆發和疫苗副作用之間做抉擇，可以先觀察其他國家大規模接種後的變化，再做出最適當的選擇。

謝宗學指出，若台灣可以繼續維持無本土疫情，醫護人員自然也就不需要「優先」接種新冠肺炎的疫苗，因為在現在這個階段，他真的不想享有這種「優先」的權利。

(中時新聞網)