台北市明倫社會住宅三房大坪數社宅租金達4萬元，台北市長柯文哲昨解釋，社宅有大坪數，主因是防止標籤化成貧民窟，不希望裡面全是窮人，此言論引發批評。對此，民眾黨立委蔡壁如、高虹安今表示，社會住宅希望居住族群多元化，提供買不起房子的年輕人或弱勢族群有安居地，政府有一定比例分配；不過，明倫社宅三房型月租金4萬元，蔡壁如坦言，不是所有年輕人都住得起。

柯文哲昨脫口「不希望社宅裡面全是窮人」引發爭議，蔡壁如今替柯文哲緩頰，蔡壁如表示，柯市長上任後致力興建社會住宅，過往社宅總是給人是提供窮老髒的人居住，興建初期撒冥紙抗議頻頻，隨著興隆、健康、東明等社宅興建落成，民眾眼見為憑，接受度也越來越高，為讓社宅落實混居的概念，房型主要以一至兩房型為主，依比例提供低收入戶、青年及一般戶等申請。

蔡壁如說，社會住宅是希望達到居住正義的一環，由於由政府出資興建，因此社宅提供多元選擇，希望照顧弱勢、年輕人、一般戶等族群；至於社宅三房型月租金4萬元，是讓民眾有多一種選擇，讓有需求的民眾，用低於市價行情，租得環境較好的居住空間。

高虹安也說，柯市長講的原文是不希望社宅全部都是住窮人，而不是社宅不要窮人住，邏輯不太一樣，且月租4萬元三房型僅44戶，相對整體數項是比較少，且後續可能會依照市場反應有所調整，實際上明倫公宅還是提供月租金1萬至2萬元房型為主，幫助年輕人、弱勢族群等用相較便宜的租金，入住比較好環境的宗旨不變。

(中時 )