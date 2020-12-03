牛排集客力強，台北國賓飯店A CUT牛排館推全新午間套餐，牛排、龍蝦、鴨肝一次滿足。（圖／台北國賓飯店）

慕軒飯店推出12月限定『戰斧牛排無限饗宴』活動，8公斤美國安格斯黑牛戰斧無限供應。（圖／慕軒飯店）

Fresh ＆ Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館推出50盎司「美國頂級厚切乾式熟成55天丁骨牛排」，標榜可供3人享用。（圖／美福乾式熟成牛排館）

搶年終報復餐飲消費商機，台北君品、慕軒、國賓等觀光飯店，以及美福集團旗下Fresh ＆ Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館，以「肉慾」挑逗食客味蕾，12月起相繼以吃到飽或優惠價格為誘因促銷高檔牛排，掀起市場牛排大戰。

「牛排、龍蝦、吃到飽！」，是飯店餐飲行銷致勝「三寶」，每逢淡季業者以此三寶為主題推出促銷活動，必能成功集客且無往不利。年終歲末雖是餐飲旺季，但為讓旺季更旺，上述業者再以牛排為「餌」強力促銷，期能創造買氣衝刺業績。

台北君品酒店是掀起國內以波士頓龍蝦吃到飽成功集客的開路先鋒，鑑於政府發放振興三倍券即將在年底到期，卻仍有超過百億元的券尚未被兌換，為此君品酒店決定在館內雲軒西餐廳推出「頂級牛排吃到飽」強力促銷，即日起至12月31日，凡個人持政府所發放之任一張振興紙本三倍券消費頂級牛排吃到飽活動，午、晚餐每位均一價1000元，總經理丁原偉預計這波活動可帶動業績成長二至三成。

國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店也以「牛排吃到飽」以廣招徠，在館內GUSTOSO義大利餐廳推出12月限定『戰斧牛排無限饗宴』，12月6日至20日止，每週日晚間6點半至9點供應，除可搭配自助餐，每人再加送一尾炭烤澎湖野生大明蝦，大人每位1,199元＋10％、12歲以下小孩每位599元＋10％。

台北國賓大飯店A CUT牛排館是台北米其林一星餐廳，為提高午餐餐期的業績推出全新午間套餐，主菜升級為「美國頂級紐約客牛排」、「香煎鴨肝」與「炙烤波士頓螯龍蝦」三道組合，售價2,300元＋10％，且不分平、假日皆供應。

台北米其林一星餐廳、台北國賓大飯店A CUT牛排館12月起推出全新午間套餐，主菜升級為「美國頂級紐約客牛排」、「香煎鴨肝」與「炙烤波士頓螯龍蝦」三道組合，售價2,300元＋10％，不分平、假日皆供應，期能衝高午餐餐期的業績。

鑑於愈近節慶，消費者荷包愈鬆，美福集團旗下Fresh ＆ Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館於12月24日平安夜與聖誕節前後週末(12月19-20日及12月25-27日)皆推出聖誕套餐，強打50盎司「美國頂級厚切55天乾式熟成丁骨牛排」9,800元＋10％，可三人共享，另有2人分享的「美國頂級厚切55天乾式熟成帶骨肋眼牛排」6,880元＋10％。

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