YouTube今（12/3）公布台灣2020年度熱門影片排行榜，最令人意外的是，今年熱門影片冠軍竟然不是由知名YouTuber拍攝，而是由衛生福利部疾病管制署殺出重圍、奪下第一。在1分鐘的影片中，長相斯文的指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，以溫柔的口吻說明居家隔離、檢疫就醫注意事項，觀看次數驚人，從今年4月6日上線以來已經超過461萬。

羅一鈞副組長－居家隔離、檢疫就醫注意事項

根據YouTube排名，今年台灣熱門影片第一名是衛福部拍攝的「居家隔離、檢疫就醫注意事項」，這是政府官方頻道首次進入排行榜並奪冠，可見民眾關注新冠肺炎疫情的程度比想像中還高，也使得衛福部疾管署YouTube頻道意外爆紅，該影片獲得最多觀看次數，高達461萬，且網友反應熱烈，已累積665則留言。

網友紛紛回應「羅副超帥的」、「羅醫師年輕有為很優秀」、「好可愛」、「感謝睡不著的羅副，希望以後你也會常睡不著（誤），也會繼續守護台灣」、「感謝羅副跟防疫團隊，有你們真是天佑台灣」、「謝謝羅醫師及團隊的即時反應，台灣有你們真好」、「防役團隊成員都蠻優秀，羅副組長捨棄台大醫師高收入，奉獻給國人讓人欽佩」。

YouTube台灣 2020 年度熱門影片排行榜。（YouTube提供／黃慧雯台北傳真）

台灣2020 YouTube年度影片排行，第2至5名的頻道名稱依序為：蔡阿嘎、Andy Lau、這群人TGOP、黃氏兄弟。YouTube官方指出，在今年的熱門榜單中看到許多創作者的個人生活及隱私內容，包含襲擊、爆料、頻道解散等等事件，不只媒體報導熱度高，網友也十分關注，影片都有超過上萬則網友留言互動，締造更多觀看次數。

(中時新聞網)