信功肉品澄清反對萊豬政策，立即被消防安檢；國民黨立委賴士葆在臉書發文指出，行政院長蘇貞昌誤導視聽，拖企業下水真的很不道德，企業經營不易，政府真的可以放過他們，不要再拿企業來當政治操作的工具，還被民進黨立刻去查水錶，綠色恐怖比白色恐怖的警總還更肅殺。

賴士葆說，蘇院長你不會累嗎？我們都聽得很累了。要力挺萊豬進口這個錯誤的政策，所有的閣員也都很累，過去他們反萊豬進口，現在他們心知肚明，自己不敢帶頭吃，卻每天要昧著良心辯護萊豬好棒棒。然而再怎麼擦脂抹粉都無法掩蓋萊豬就是有殘留毒性的事實。一下找沒有公信力的李遠哲背書，接著又找無辜的國民黨的中常委信功豬肉背書，只是馬上被信功的老闆打臉，清清楚楚地告訴社會：信功不可能贊同、更不支持萊豬政策，信功挺的是台灣豬肉外銷的政策，不是挺萊豬進口的政策。

他說，既然被打臉了就不要再硬拗，蘇貞昌或許自恃辯才無礙，可以力戰群雄，可以舌燦蓮花，但是也不應該移花接木。眾目睽睽之下，蔣萬安質詢萊豬問題的時候，蘇貞昌答的是屏東信功豬肉也都挺政府政策，這樣誤導視聽，拖企業下水真的很不道德，企業經營不易，政府真的可以放過他們，不要再拿企業來當政治操作的工具，還被民進黨立刻就去查水錶，綠色恐怖比白色恐怖的警總還更肅殺。

賴士葆強調，蘇貞昌真的可以想想為什麼會被列為最討厭的政治人物，不檢討自己喜歡狡辯、喜歡耍官威。一個霸氣的酷吏，和蔡英文至今不肯為萊豬進口的昨是今非向人民說一聲道歉。民眾不小心轉貼或傳送信息動輒被警方約談，行政院長卻有豁免權，率性傳播假訊息，愛怎麼說、怎麼拗，都沒事。

(中時 )