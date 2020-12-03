美國一家聯邦上訴法院於當地時間2日表示，將於14日聽取有關美國政府一項禁令的口頭辯論，該命令禁止蘋果和谷歌在美國應用商店提供抖音海外版TikTok的下載服務。

網易科技報導，9月18日，美國商務部宣布將對字節跳動旗下的TikTok採取下載禁令，任何美國新用戶將無法透過在美國的應用商店下載這款APP。在9月27日禁令生效前，華盛頓地區法官Carl Nichols阻止該命令。

另一方面，美國政府於11月23日當周，將字節跳動出售TikTok美國資產的最後期限延長至12月4日。早在8月14日，美國總統川普要求字節跳動在90天內剝離該APP的美國資產。

在美國政府的壓力下，字節跳動已經和沃爾瑪、甲骨文進行數個月的磋商，以便敲定協議，建立一個新的實體來接管TikTok的美國資產。按照提議，該實體將由沃爾瑪、甲骨文和字節跳動現有的美國投資者全資擁有，負責處理TikTok美國用戶數據與內容審核，以解決美國政府對其的資安疑慮。

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