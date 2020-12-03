兼具知性與趣味、讓青年學子引頸期盼的高鐵營隊即將再次啟動，「2021年台灣高鐵寒假營隊」自即日起至12月10日止，開放網路報名，台灣高鐵表示，歡迎對鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級同學踴躍報名，一同探索豐富的鐵道知識，趁著寒假之際，搭乘高鐵列車，深度體驗高速鐵路之美。

「2021年台灣高鐵寒假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組（五、六年級），共四梯次，每梯次為期一天，採網路報名。高鐵公司將於12月11日以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於12月14日在活動報名網頁公告錄取名單。

台灣高鐵指出，公司善盡企業社會責任，持續推廣鐵道文化，「高鐵營隊」自2008年舉辦以來，已成為每年寒、暑假學子必報的熱門營隊之一；截至2020年暑假營隊為止，累計參與人數達3,700人；過程中，學員們將搭乘高鐵列車、參訪台灣高鐵探索館，透過鐵道專業講師精闢的介紹及導覽，讓學員們對於高速鐵路的發展歷史、維修作業以及營運服務等，有更深入的認識。

而為了讓鐵道知識向下扎根，此次寒假營隊更首度安排學員參觀台灣博物館鐵道部園區、國家鐵道博物館籌備處，除了有鐵道專業講師導覽，也將藉由團體活動與學員互動，進行鐵路知識的分享。

同時，參加營隊的學員們，還可探訪位於桃園的「台灣高鐵探索館」，透過館內先進的科技與互動裝置，學員們可一窺台灣及世界鐵路發展歷程，更能透過1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物，輕鬆了解精采的高鐵故事。

台灣高鐵提醒，有意報名的青年學子，為維護每一位參加者的健康安全，全體學員上課及參訪過程中需全程佩戴口罩，並於事前繳交健康聲明書。

進入高鐵公司及各參訪地點時，請配合量體溫，用餐或飲水時也請保持社交距離，以維護自身及他人的健康。台灣高鐵亦將做好各項防疫措施，讓參與學員能夠安心、安全地體驗「高鐵營隊」。

(工商 )