新北市三峽區恩主公醫院今在台北市南港展覽館參與「台灣醫療科技展」，展出床邊醫護資訊系統、智能醫療語音平台、住院APP等創新醫療科技，並結合臨床心理師免費提供參展民眾科技醫療檢測。

恩主公醫院在南港展覽館1館4樓L1025攤位展出，推出「智慧新醫療 全人心照護」服務，院內臨床心理師到場免費提供民眾自律神經檢查、腦波訓練、腦健康檢測等檢查，以及相關健康諮詢服務。

恩主公醫院指出，在高齡化的社會中，常有年輕人因工作壓力大，產生自律神經失調，老年人也有因生理衰退發生失智的狀況，臨床心理師可透過自律神經檢測、腦波訓練、腦健康檢測等科技，偵測心跳、腦波、呼吸等訊號，測試受檢者交感神經活化狀況，檢測心理壓力與生理狀況。

恩主公醫院補充，智慧醫療不再是醫學中心的專利，院方持續推動人工智慧與精準醫療發展，近年來導入「BIT床頭資訊系統」、「電子白板」、「ICD-10 CM 智能推薦」（國際疾病分類系統）、「遠距傷口照護系統」等多項創新智慧醫療服務，將AI運用在門診、病房上，透過科技改善醫療品質，這次參展也將相關智慧運用在導入體驗上。

(中時 )