反送中罪名成立後，一隻鳥2日在黃之鋒走到監獄貨車前往法庭前飛翔。（路透）

前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥和成員周庭，昨被判7個月至13.5個月，民進黨國際事務部主任羅致政受訪表示，台灣會從實質上找尋或提供必要給予的協助，而不是相對在表面上或相對高調的做法上，以免造成不必要的負面效果。

此外，民進黨副秘書長林飛帆被問到，是否有必要修改《香港澳門關係條例》？林表示，此時台灣政府和民間應該考慮各種可能的手段，哪些對台灣的援港機制有幫助，都應共同討論。

羅致政與林飛帆今出席民進黨舉辦的「壯大台灣 國家就安全」台北場座談會前受訪；羅致政被問到，香港做天事件，這是政治殺雞儆猴？羅致政說，這當然是一個政治動作。

他指出，中國在香港製造白色恐怖、紅色恐怖，很遺憾這樣的情事發生，當一個國家的政治犯，這樣的一個判決出來，這個時候最需要的就是國際社會給予的奧援及支持，台灣會站在國際社會這邊，給香港這些政治上被迫害的香港民眾最大支持，會站在這群追求民主自由人權的這些年輕朋友這邊。

至於何種實質方式協助？羅說，台灣跟香港關係非常敏感，希望從實質上的幫助這些香港需要受幫助的民眾，反而不需要高調的發聲，有時會造成負面甚至反效果。

林飛帆受訪表示，為黃之鋒、周庭等人感到擔憂，看到判決結果，多數人心裡一定為香港感到難過，對台灣而言，也應思考如何在亞洲建立一個民主陣地，保護周邊需要保護的人跟國家。

林飛帆說，今天是周庭24歲生日，「大多數人可能很難祝她生日快樂，但是還是要在這邊說，希望她的生日平安渡過，也希望香港人能夠堅定、繼續堅持下去」；他並引述2014年香港抗爭者「希望在於人，改變始於抗爭」的標語。

林飛帆強調，台灣應思考如何進一步提升援港的機制和方案，及對港府或北京進行制裁手段，由於黃、周身上都還有其他案子，可預期未來其刑期仍有可能再加重。

由於最近中國與澳洲引發的「葡萄酒事件」，羅致政被問到，「有買澳洲葡萄酒？」羅說，台灣跟澳洲一直有很好的互動關係，也第一時間表達對澳洲的支持，之前發生龍蝦事件，這次是葡萄酒，中國一路下來態度很清楚，用經濟上的依賴關係，對這些國家的逼迫，使這些國家做政治上的讓步。

他表示，這當然是政治勒索、政治霸凌的行為，今天有可能在澳洲出現，未來有可能在別的國家出現，所以所有國家都必須防止第一張骨牌倒下。

(中時 )