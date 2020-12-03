年近70的蔡姓男子，因不忍臥病在床中風30多年的妻子發燒住院不斷哀號，竟失去理智悶住老伴口鼻，驚覺釀成大錯，跑到護理站求助，老伴急救5天後仍不治，台北地檢署偵查後，認定妻子的死與老翁有因果關係，3日依殺人罪起訴老翁，但認為老翁情堪憫恕，建議法院從輕量刑。

這起慘劇發生在9月5日晚間8時許，蔡男的妻子30幾年內7次中風，這次又因尿道炎送醫住院，蔡在醫院陪病，聽見老伴痛苦哀號，回想老伴痛苦了數十年，自己也心力交瘁，竟然徒手捏住妻子的鼻子，另一隻手用衛生紙包裝塑膠袋悶住妻子的嘴，想幫妻子解脫，數秒後驚醒才發現犯下大錯，跑到護理站大喊「我太太解脫了、我太太死了」，哭求醫護救助，衝進病房的醫護人員進行急救，但蔡妻仍在5天後不治。

蔡男在檢方偵查中供稱，案發前他2、3天沒睡，照顧老伴的外籍看護又生病請假，照顧妻子很累，這次住院發生抽不到血及血噴的現象，他看了於心不忍，想幫妻子解脫。

檢方勘驗蔡妻遺體，確認死因是缺氧性腦病變及腦損傷、肺炎、腎盂炎、腎膿瘍，是遭蔡男悶口鼻殺死，但是，蔡男長期照顧臥病妻子，不忍心妻子長期受苦才動手，考量蔡男的犯罪動機及犯後態度情堪憫恕，依殺人罪起訴蔡男，但向法院建議從輕量刑。

(中時 )