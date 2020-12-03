日股早盤低開60點後，多頭整隊再出發，交易約10分鐘日經上漲44點，來到早盤最高點26844點位置。不過空頭奇襲下，開盤約一個半小時，指數下跌81點。經過多空交手，日經225指數早盤收26806.37點，小漲5.39點，漲幅0.02%。東證股價指數早盤暫收1779點，上漲5.03點，漲幅0.28%。

日經早盤收盤價，續創繼1991年4月以來，約29年7個月新高，並連日刷新泡沫經濟破滅後最高紀錄。

英國是全球第一個核准輝瑞與BioNTech所研製新冠疫苗國家，並預定下周開始施打。利多消息重新吸引買盤進駐，運輸類股早盤再度被市場擁抱。

運輸族群中，川崎汽船(K Line)上漲近4%，兩家日本旅客鐵道公司都表現亮眼，西日本旅客鐵道(West Japan Railway)俗稱的JR西日本，上漲4.64%。另外，在東日本旅客鐵道 (East Japan Railway)也就是JR東日本，也上漲2.86%。另外，化學廠商宇部興產株式會社(Ube Industries)上漲逾3%。

弱勢族群以東京巨蛋(Tokyo Dome)跌近5%，人力派遣相關業者瑞可利(Recruit)跌逾1%，安川電機 (Yaskawa Electric)更是下跌2.15%。

(時報資訊)