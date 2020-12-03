聯電(2303)受惠8吋晶圓代工漲價效應，業界預期明年晶圓代工產能吃緊更為嚴重，聯電獲市場買盤追捧，今股價一度大漲3.5元至44.95元，再創18年新高，且市值衝上5769.1億元，站穩前十大市值之個股地位。

8吋晶圓代工產能供給緊缺，聯電已從本季開始調漲代工價格，明年產能更為緊俏，明年代工價格續看漲，挹注聯電明年營運持續成長。

隨著5G智慧手機對電源管理晶片需求倍數增長，加上面板驅動IC與感測器等需求強勁，8吋晶圓代工產能吃緊。就台廠來看，以聯電8吋廠數量最多，在兩岸布局8座8吋晶圓廠，因此受惠程度高。

8吋晶圓代工產能自去(2019年)年底開始吃緊，至今仍未看到紓解跡象，甚至越來越緊，聯電已證實漲價，並表示明年產能仍吃緊。聯電先前指出，8吋晶圓代工市場供需結構出現變化，明年產能仍會不足，將持續調整價格。另外，因應產能不足，聯電將會努力尋廠、伺機併購。

聯電受惠於8吋晶圓漲價、今早盤帶量強攻，股價再創新高，盤中股價大漲3.5元至44.95元，漲幅逾8%，市值躍增至5769.1億元，股價與市值再創18年來新高。

(時報資訊)