美系外資在最新出爐的報告中表示，調高隱形眼鏡廠晶碩(6491)目標價由280元調高到290元，重申「加碼」評等，今日股價跳空開高後，直衝漲停板鎖在275元。

美系外資指出，晶碩市占不斷攀升，營收及獲利將隨之成長，受惠取得歐洲矽水膠產品許可有利中長期營運，決定調高2020年、2021年、2022年每股盈餘預估幅度5%、4%、4%，將分別為10.1元、11.69元、13.53元。

美系外資表示，晶碩在10月底取得矽水膠隱形眼鏡產品在歐洲許可，由於受到疫情影響，2021年矽水膠產品貢獻並不明顯，但拿到歐洲許有利提升晶碩產業地位。

美系外資指出，晶碩大陸市場品牌及代工業務同步成長，11月營收5.34億元，月增27%，年增54%，再創新高。由於上半年營收基期較低，加上大陸市場銷售強以及日本市場銷售回溫，預期晶碩下半年營收將較上半年成長29%，2020年全年營收年增將達17%。

(時報資訊)