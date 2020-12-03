高雄市長陳其邁2日進議會質詢時持續進行萊豬攻防戰。未料同黨的市議員黃明太為了挺萊豬，竟脫口說出「高收入不會買美豬，是給窮人多一個選擇」。資深媒體人黃暐瀚看完這段質詢，整個人嚇呆了，以為是假的，沒想到是真的！

黃明太2日在高雄市議會質詢市長陳其邁，脫口而出說：「萊豬是給窮人多一個選擇機會」！對此，黃暐瀚今在臉書表示，自己聽了嚇一跳，以為開玩笑？沒想到不是開玩笑，黃明太是真的這樣說。

黃暐瀚統整黃明太質詢的重點，黃認為因為美豬價格比較低且口感不好，高收入的人不可能吃美豬，美豬是給較貧窮的，經濟狀況較不好的人多一個選擇的機會。而且也沒人強迫大家吃萊豬。

黃暐瀚譏諷黃明太，「吉仲在講，明太沒有在聽」。農委會主委陳吉仲一直告訴大家，美豬不會比較便宜，萊豬更是一定比加（拿大）豬更貴，議員所說的「美豬比較便宜，可以讓窮人多一個選擇」，基本上論點完全不同。

另外，黃暐瀚更狠打臉黃明太，美國人沒有在吃萊豬，萊豬都是出口給台灣這種擋不住美國壓力的國家吃得，而且萊豬在美國都有標示。美豬口感好不好他不知道，但吃過美豬蜜汁火腿的3Q哥說，超級讚。

至於萊豬價格問題，黃暐瀚認為，美豬會比台豬低，「但請太哥先去跟吉仲喬一喬」。而且這不是給窮人一個選擇，這是讓窮人沒有選擇。不強迫吃，但會不會吃到卻不知道？標示不清楚，加工肉品誰知道有沒有萊豬？黃暐瀚狠酸，這麼棒的質詢，不能只有他看到。真心建議，大家點下上方的影片連結，去看一看。

2020-12-03【POP撞新聞】 黃暐瀚談「萊豬是給窮人多一個選擇？」（影片時間從33:25開始）

(中時新聞網)