三星（Samsung）手機用戶快看唷！埃及地區的三星會員App中，三星公佈了基於Android 11的OneUI 3.0升級計畫，有三、四十款手機、平板入選其中，三星將耗時約10個月期期間完成這項升級計畫，快來看看你手中的三星手機有沒有名列其中。

根據埃及地區三星會員App中公佈的資訊，三星針對旗下手機、平板升級OneUI 3.0的計畫如下，基本上是先從旗艦手機開始，逐漸拓展到中階手機、平板。

＊2020年12月：Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20

＊2021年1月：Galaxy Note10+、Galaxy Note10、Galaxy S10+、Galaxy S10、Galaxy S10 Lite、Galaxy Z Fold 2、Galaxy Z Flip、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy Note20

＊2021年2月：Galaxy Fold

＊2021年3月：Galaxy Tab S7、Galaxy Note10 Lite、Galaxy A51、Galaxy M31、Galaxy M30S、Galaxy M21

＊2021年4月：Galaxy A50、Galaxy M51

＊2021年5月：Galaxy Tab S6 Lite、Galaxy A70、Galaxy A80、Galaxy A31、Galaxy A71、Galaxy A21S

＊2021年6月：Galaxy Tab A、Galaxy A01 Core、Galaxy A11、Galaxy M11、Galaxy A01

＊2021年7月：Galaxy Tab S5e、Galaxy A30

＊2021年8月：Galaxy Tab Active Pro、Galaxy A20、Galaxy A 10.1、Galaxy A10S、Galaxy A30S、Galaxy A10、Galaxy A20S

＊2021年9月：Galaxy Tab A 8.0 （2019）

從上述的規劃來看，Galaxy S9系列以及Galaxy Note 9並沒有列在其中，應該是跟Android 11無緣了。而今年發表的Galaxy S20 FE沒有列在名單中，算是較令人意外，但也不排除是作業上的疏漏，未來還有機會擠入OneUI 3.0的升級計畫。此外，Galaxy S10e以及Galaxy A50s也沒有在升級計畫裡，但同樣是可以期待有望獲得升級的機種。然是否有機會獲得升級，仍需要以三星後續公布的計畫為主。另外，由於上述資料是在埃及地區公佈的資訊，在亞洲、北美、歐洲等市場的手機系統升級計畫會不會有進一步調整與改變，也需要等候當地分公司確認。

(科技)