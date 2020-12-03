川普團隊中外型亮眼的發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）2日在記者會上時，她的先生、大聯盟光芒隊前投手吉爾馬丁（Sean Gilmartin）竟然意外出現在白宮簡報室內，不過看另一半面對媒體答問的他，不僅違反規定未戴上口罩而與川普最愛的攝影師爆發口較，甚至還與知名川粉播客起衝突，遭嗆「你毀了麥肯內尼」。

據《每日郵報》與美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據白宮記者協會規定，包括記者與白宮工作人員進入簡報室後都必須戴上口罩以防病毒傳播，但意外在簡報室後方現身的吉爾馬丁，在記者會上內的30分鐘都未戴上口罩，而川普最喜歡的攝影師、《紐約時報》的米斯（Doug Mills）直接向他指出戴口罩規定，而白宮工作人員才意外發現，「這是麥肯內尼的先生嗎？」。

就在記者會結束後，曾專訪過多位川普身旁多位政治盟友的知名川粉播客雷斯（Alec Lace）向吉爾馬丁大吼「是你毀了麥肯內尼！」雷斯在推特上解釋，當時確實大叫的人是他。主持「父親的第一課」Podcast節目的雷斯，也稱讚麥肯內尼是母親們的表率。麥肯內尼與吉爾馬丁於2017年11月結婚，育有一女。

對於本日記者會意外，白宮記者協會副主席波提諾（Steven Portnoy）在推特上表示，「在近兩周內的首次簡報上，麥肯內尼帶來6名助手與1名來賓進入簡報室，但沒有一位戴上口罩。為了保護自己與他人，記者進入簡報室必須戴上口罩，官方也一再呼籲」。

在10月初的白宮新冠確診風波中，麥肯內尼也是其中一員，不過她現已康復。

(中時新聞網)