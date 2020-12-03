5嫌催討200萬元債務 無辜友人遭上銬毆打

28歲林姓男子與林男、陳男、朱男及蔡女等5嫌今（3日）凌晨3時許，前往新北市中和區綽號「小龍」的住處外催討200萬元債務，林男誤以為35歲吳姓男子是小龍同夥，當場持西瓜刀、鐵鍬毆打吳男，更利用手銬控制其行動，警方獲報當場逮捕林男等5嫌，進一步釐清犯案動機。
據悉，林嫌夥同4名友人今（3日）凌晨3時許，前往新北市中和區秀朗路三段、綽號「小龍」的住處催討200萬元債務，正巧小龍的吳姓友人開車行經，林嫌等人誤認為吳男就是小龍的同夥。
林嫌等人持西瓜刀、鐵鍬毆打吳男，並敲打吳男的汽車，更利用手銬將其上銬控制行動，吳男同車友人嚇得報警，中和警分局秀山派出所獲報立即出動警網前往現場，逮捕林嫌等5嫌。
林嫌辯稱是要催討200萬元債務，警訊後仍依聚眾滋事、妨害自由、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦，另外，正進一步釐清犯案動機及債務原因。
(中時 )
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