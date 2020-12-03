日前行政院長蘇貞昌至立院備詢，國民黨當日早上開會商討戰略，卻被國民黨立院黨團總召林為洲發現，行政院警官隊在偷聽。藍委陳玉珍今日再度質詢此事，內政部次長陳宗彥回應，這是過當詮釋，警官隊只是秉於職權。陳玉珍不滿表示「秉於職權回報在野黨行蹤？」

林為洲日前指出，蘇貞昌近日至立院備詢時，竟有警力派駐，監控在野黨，政院警官還不斷回報國民黨團大會狀況，被當場抓包，該警官也坦承不諱。

內政部長徐國勇事後表示「應該只是去躲雨」，行政院祕書長李孟諺也回應，不會監控各政黨。陳玉珍說，這位警官被逮到的地點是在立院紅樓101會議室的後門位置，就算下雨也不可能躲到那邊去，而且也被當場抓到該名警官在通報「國民黨已經開完會。」

陳宗彥回應，對於在野黨的質疑已經2次說明，警官隊是秉於職權，不論哪個政黨執政，都要依照權責去保護應保護的對象。當時是照蘇貞昌的位置去布置。

陳玉珍要求內政部就此事提出報告，陳宗彥說，警官隊不會去做(監控)這樣的事，內政部也不會下這種指示。陳玉珍追問「所以是警官自己去做的喔？」陳宗彥笑回「我只是說我們警官隊不會去這樣事。」

(中時 )