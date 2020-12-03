響應國際身心障礙者日，苗栗縣苑裡鎮公所將於12月6日下午1時起，於苑裡鎮中山國小操場，辦理「有愛無礙關懷活動」，活動不僅安排免費視障按摩體驗，也號召民眾捐發票、送愛心，公所指出，凡當天捐出5張11至12月的發票，即可獲得口罩收納盒，限量200組，非常實用。

苑裡鎮公所表示，全鎮目前有將近3000名領有身心障礙證明的鎮民，為響應國際身心障礙者日的精神，邀請身心障礙者與家屬共同參與公共活動，同時藉由活動，喚起社會大眾對身心障礙者各項權益的重視，建立友善無障礙的社會。

活動安排身障歌王阿吉仔、蔡義德、李炳輝等知名歌星演出，與一系列的精彩節目，另規畫身心障礙者專屬摸彩品歐姆龍現金抵用劵，以及多樣摸彩獎品，大型液晶電視、烘衣機、掃地機器人、氣炸鍋、吸塵器、咖啡機、氣泡水機、Switch遊戲機等家電，讓幸運民眾帶回家。

為了防疫，苑裡鎮公所提醒參加活動的民眾務必戴口罩，保護自己也保護他人。

(中時 )