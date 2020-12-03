頒發地政人員表揚 侯友宜：2030人口將急速集中新北

新北市今舉辦109年度績優地政單位暨人員表揚大會，市長侯友宜頒獎；侯友宜致詞表示，未來淡江大橋完工、淡北道路通車，淡海科技園區落成，加上土樹三鶯、新泰五林、淡水八里、三芝石門和東北角整個廊帶發展，2030年軌道接好後，「台北市人口會急速往新北市集中，新北帶動北北基桃往前走。」

侯友宜今逐一表揚協助推動為民服務及對地政工作助益良多的地政從業人員、基層地政單位與志工，侯坦言，他一上任就跟地政局、城鄉局同仁說，「我當市長你們一定會超忙、做到累死，但一定會享受價值和熱忱，市長會做你最大的後盾」。

侯友宜也說，新北人口403萬人，土地是北市8倍大、把北市包起來，又和桃園基隆介接，是介接北北宜桃最重要的城市；北北基桃人口加起來剛好是1000萬人口，新北市帶動起來後、進而帶動北台灣、帶動全台灣。

侯友宜指出，當市長更有魄力除弊興利，更有魄力展現擔當，以前都是台北看新北，現在新北市變成直轄市，人力、物力和經費沒有提升，但是「首長企圖心提升，市民凝聚力提升」，不管是永和人、新店人還是哪裡人，凝聚起來就是新北人，新北有企圖心帶動北台灣，絕對有能力創造新北市榮耀。

侯友宜表示，他上任後規畫3大軸心，新北市380萬人口都在一條廊帶裡，沿著大漢溪分溪南、溪北，新板特區、未來新莊泰山溫仔圳、泰山楓江地區、五股垃圾山整頓好，加起來將近有800公頃，桃機沿線不再是一片鐵皮屋，而是全新的新北市。

侯友宜也說，2030年軌道建設接好後，新北市崛起，帶動台北市、帶動桃園市，北市人口會急速往新北集中，城市風貌更不一樣。

(中時 )