蔡英文總統（左2）3日出席2020台灣醫療科技展開幕典禮，在國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠（左起）、立法院前院長王金平及立法院長游錫（方方土）等人的陪同走進會場。（鄭任南攝）

蔡英文總統（右2）3日出席2020台灣醫療科技展開幕典禮，偕同國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠（左起）、立法院前院長王金平及立法院長游錫堃等人一同主持開幕儀式。（鄭任南攝）

蔡英文總統（右）3日出席2020台灣醫療科技展開幕典禮，在前立法院院長王金平（左起）及立法院長游錫堃等人陪同參觀會場（鄭任南攝）

蔡英文總統（中）3日出席2020台灣醫療科技展開幕典禮，在前立法院院長王金平（左）及立法院長游錫堃（右）等人陪同參觀會場，聽取在防疫醫療科技上的介紹。（鄭任南攝）

蔡英文總統今天表示，2020年是台灣面對供應鏈重組、重新掌握關鍵機會的一年，不能錯過發展的機會。政府將加速支持健康產業的數位轉型，結合5G、雲端運算等關鍵科技，讓台灣成為全球數位醫療轉型的基地。

蔡英文今天出席台灣醫療科技展開幕儀式致詞時表示，因為疫情，今年對全世界來說確實是充滿挑戰的一年。不過，歷史經驗也說明，挑戰往往會帶來新的機會，2020年同樣是台灣面對供應鏈重組、重新掌握關鍵機會的一年，串聯醫療、生技資通訊等領域發展，從治療延伸到預防保健的健康產業鏈，這是當前的國際趨勢，也是台灣不能錯過的發展的機會。

她說，台灣有卓越的醫療體系，有頂尖的通訊產業，也有具備研發實力的生醫產業，要整合各領域的優勢，我們確實有條件把握這一步的機會。

蔡英文強調，我們的目標很明確。在疫情下和疫情後的世界，台灣要持續的擴大健康產業的跨領域的優勢，這不只是能夠守護國人的健康，也可以為台灣、為國際社會帶來貢獻，就如同口罩是Taiwan can halp的代表，我們的健康科技同樣也是Taiwan can halp。

生技會日前提出大健康產業發展策略的建議書，蔡英文表示，該內容來自產業界許多先進智慧的實務發展，更長遠的全球布局思考，非常的寶貴，我們已經著手盤點大家的建議，讓推動六大核心戰略、產業所需的法規、環境、人才的養成、資金的投入等都能夠更適切。

其中，她說，我們特別要加速推動兩個工作：一是加速支持健康產業的數位轉型：受疫情影響，全球各地正在歷經快速的數位轉型，因為防疫做的不錯，台灣很幸運的可以維持面對面的人際互動，但這不代表我們不需要重視數位轉型，台灣的醫療數據化程度相當的先進，接下來，我們更要結合5G、即時通訊傳輸、雲端運算等關鍵科技，讓台灣成為全球數位醫療轉型的基地。

第二，我們要加速掌握關鍵原料跟核心的元件，她說，包括防疫所需的檢測、科技醫療設備、原料藥、製劑等，我們都必須要能確保供應，才有辦法對疫情的威脅來做足應對並能夠支撐產業的發展。

她說，為了提升自給率，政府會加速盤點關鍵的戰略物資，以國內需求作為基礎能量，用政策引導上下游廠商攜手合作。關於這點在防疫的過程中，已有成功的經驗，我們會積極地延續下去，下一個世代的台灣產業一定會有更好的國際競爭力。

(中時 )