自焚老翁遺書曝光 告訴女兒：美豬有毒不要吃

昨(2)日晚間中天新聞台外驚傳有民眾自焚，晚間7時許，一名年約70的老翁來到位於北市民權東路6段上的中天電視台門口，老翁交付給中天警衛一個紅包，表示希望轉交給主持人戴立綱，鼓勵中天員工們不要氣餒，隨後就在門口引火自焚，所幸警衛及時滅火送醫，目前人在醫院治療中。

依《聯合新聞網》報導，警方從老翁所交付給警衛的紅包中找到老翁的遺書，內容主要描寫對蔡英文政權的不滿，及對於政府開放萊豬進口的憤怒，並在文中沉痛交代女兒美豬有毒不要吃。

老翁緊急送醫後，頭部與上半身36%三度灼傷，經插管後送往加護病房治療，其女兒也趕往醫院探視。

對於這起事件，中天電視也發聲呼籲民眾務必理性，聲明稿指出，中天新聞對這起事件感到十分不捨與痛心，同時尊重警方偵辦，呼籲所有關心中天新聞的民眾務必理性。

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