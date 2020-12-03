呂春嬌在4年前擔任國立公共資訊圖書館館長期間，利用職務上機會詐領出差旅費，並在出差期日從事私人行程曠職6天，監察院通過彈劾後移送懲戒，懲戒法院第一審將呂判處撤職並停止任用1年。可上訴。

刑事部分，一審考量呂春嬌犯後自並交回犯罪所得2萬多元，將她利用職務詐取財物罪17罪判處2年徒刑，緩刑4年，二審重新認定詐領次數為6次，改判1年8月，緩刑3年。可上訴。

監察院彈劾指出，呂在2010年到2016年擔任國資圖館長期間，到各機關及大學院校演講、進行論文口試、擔任校外委員，已向主辦單位領取講師費、講座鐘點費、交通費及相關費用，卻向國資圖偽稱進行館際合作或輔導讀者服務等名義，詐領出差旅費。

此外，呂春嬌多次假借出差事由處理私人事務，共曠職6日；監察院認為，她詐取差旅費的金額雖然不高，但其身為機關首長，卻長期多次貪圖小利，並曠職從事私人活動，情節重大，藉此彈劾案警惕公務人員「勿因惡小而為之」以達懲儆之目的。

(中時 )