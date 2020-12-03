2018年進行的「禁止開放福島五縣市農產品集食品進口」公投案效期已經屆滿，針對核災地區食品核時可以進口？台灣日本關係協會秘書長郭仲熙今天表示，日方非常關切這個問題，我方跟日方保持密切溝通。

郭仲熙說，政府一貫立場是在確保國民食品安全情形之下，依據國際規範、科學數據，參考歐美先進國家的作法妥善處理。外交部尊重主管機關所做的判斷。他強調，日方非常關切這個問題，我方跟日方保持密切溝通。

日本台灣交流協會日前藉著東日本大地震10周年的機會，大動作公布展現日台友情的獨創文宣LOGO和主視覺，並希望透過一些活動來再次向台灣各界傳達感謝的心意。

日本駐台代表泉裕泰也在接受《中央社》專訪表示，台灣與日本之間沒有很大的分歧，共享民主、人權等價值，台灣是日本極為重要的夥伴，「我到台灣來，給我自己的任務，是盡最大的努力，協助台灣加入CPTPP。」

此外，受到疫情影響，今年的台日經貿會議尚未召開。郭仲熙表示，雙方有討論使用視訊方式召開，關鍵點是台日協會長、交協會長都要參加閉幕典禮，且參加會議的人數相當多，往年都分成三組，可能會在不同日期召開。

(中時 )