被退輔會主委馮世寬形容為「渣男」的民進黨智庫副執行長吳怡農，傳出民進黨有意修改黨職選舉辦法，讓他接任台北市地方黨部主委。面對吳怡農可能的新人生，馮世寬今天被問到有何看法，他表示「不要提起他的名字，我是國民黨的，他不是國民黨的」。

民進黨傳出為了讓吳怡農擔任民進黨台北市黨部主委，昨天中執會上討論修正「黨職人員選舉辦法」，刪除原規定地方黨部主委選舉須入黨滿2年限制等議案，但因被指為吳怡農量身打造，「因人設事」，因而暫時擱置討論。

由於吳怡農日前公開主張台灣應推動「在家當兵」，一度引來馮世寬砲轟「渣男」，但因吳怡農的父親吳乃德，是民進黨最大派系新潮流的創立元老，馮世寬放炮完沒幾小時，立刻改口「他是充滿智慧的年輕人」；當時行政院長蘇貞昌也公開斥責馮世寬「不應該形容人家是渣男」。

如今，面對吳怡農傳出可能進一步接掌民進黨台北市黨部主委，馮世寬今天被問到有何看法時，疑似顧慮到先前的「渣男說後果」，立刻秒回說「我不要提起他的名字，我是國民黨，他不是國民黨」。

被問到吳怡農是好人才嗎？馮世寬稱讚「不錯啊，年輕嘛，在國外讀過書嘛，至少眼界比一般人要好。」

至於現在對於吳怡農的說法為何與之前不一樣？馮世寬說，「完全一樣啊，他的想法是偏差的，跟我是偏差的。」

(中時 )