時序秋冬，新冠肺炎（COVID-19）疫情持續上升，多國的確診者數字再創新高，南韓也不例外，爆發第三波感染潮，24歲男星李燦元（이찬원）不經意檢測卻中鏢，嚇得網刷一片「好恐怖」！

李燦元所屬的經紀公司NEW ERA PROJECT發出聲明，證實他3日凌晨確診新冠肺炎，知道的當下馬上自主隔離，靜待防疫局進一步的指示，身邊的工作人員也都接受檢驗及居家檢疫，未來的工作都會先全部喊卡。

根據韓媒報導，李燦元完全沒有症狀，也沒收到確診者動線重疊的通知，身邊的親朋好友也都平安無事，會突然去做篩檢的動機，是看到同為歌謠界的藝人UP10TION成員BIT-TO和高潔、EVERGLOW成員怡人和施賢確診後，想說以防萬一去做個檢測，未料結果出爐是陽性。

李燦元沒有症狀卻感染病毒的消息傳遍韓網，令許多網友震驚不已，紛紛表示這種情形是最可怕的，「無形中傳染變嚴重的吧」。

(中時新聞網)