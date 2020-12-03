中天、中視獨家轉播的「台中麗寶跨年雙演唱會」，金曲歌王蕭敬騰確定敲下元旦首演第一個檔期，到中台灣與粉絲一起迎接充滿新希望的2021，這也是蕭敬騰首度在新年演唱會壓軸演出，將帶領同門廖柏雅、艾薇唱響台中。他興奮表示：「這場演出將會以我的經典歌曲演唱為主，邀請現場朋友一起合唱，新年第一天歡迎現場點歌！希望藉由大合唱來給大家力量，一起迎接2021！」

近期蕭敬騰不但跨足至餐飲業與粉絲們分享好口味，喜愛新鮮事物的他，跨足新媒體嘗試當新手Youtuber推出節目《蕭房車》，行程滿檔且忙碌的老蕭，為了順利赴台中，將挑戰24小時內旋風「趕場」來回台中，他貼心補充：「請粉絲們不要擔心趕不上，一切都在努力規劃中，相信都能安排妥當。」

最令粉絲期待的「福利大放送」，蕭敬騰故作玄虛笑回：「福利說出來，不就不驚喜了嘛！」但他也接著承諾道：「一定會開放給現場粉絲點歌！而且一定會唱好唱滿！」蕭敬騰更熱情號召全台灣的民眾，絕對值得闔家出遊到台中麗寶樂園參加跨年活動，沉浸在演唱會歡樂氛圍下，開啟幸福美好的新年。

蕭敬騰師弟「小提琴猛男學霸」廖柏雅將在現場演奏小提琴，讓觀眾享受一場全視覺與聽覺的高規格饗宴；有著甜美外表的艾薇，曾經以驚為天人的「嘶吼式三段高音」，完全征服《聲林之王2》並奪下冠軍寶座，更讓身為導師的蕭敬騰激動說「我太愛妳了」。艾薇也將在演唱會上首唱新歌〈失重前幸福〉。

精彩絕倫的「台中麗寶雙跨年演唱會」不僅有金曲歌王蕭敬騰熱情獻唱，更集結實力派唱將廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳，與坐擁百萬點閱率的五堅情一同共襄盛舉。精彩內容敬請鎖定2020年12月31日晚間9點至凌晨1點，與2021年1月1日晚間8點至晚間11點，中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD、以及MOMO TV，全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP等新媒體平台也將同步直播。

(中時 )