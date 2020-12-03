政府在2018年捐助成立財團法人國防安全研究院，如今遭立委質疑很多人靠關係進去，不知有何貢獻，成為「騙吃騙吃」的肥貓。對此，前國防院董事長、現任退輔會主委馮世寬今天表示，國安院人才濟濟，如果把這件事當成政治活動考慮是國家損失，「我非常非常難過，怎麼今天走到這步」。

政府在2018年捐助成立財團法人國防安全研究院，國民黨主席江啟臣昨在國防外交委員會審查預算時，質疑這個機構有很多人靠關係進去，等於是政府養肥貓，平常只會接待外賓、談談理論，「還有人去上call in節目」，不知道貢獻在哪裡，「騙吃騙吃」。國防委員會最後決議減列2500萬元預算，並凍結2000萬預算，書面報告始得動支。

對此，馮世寬今赴立院備詢前表示，國防院備受國外肯定，成立1年半就當選全球傑出智庫；尤其，在他任內，歐洲、日本智庫都有前往參訪，對方也都給予肯定，期盼台灣能有好的智庫。

馮世寬進一步指出，美國蘭德公司接了很多美國國防部的研究案，而我國的國防院也有接國防部研究案，代表國安院人才濟濟，如果把這件事當成政治活動考慮那就是國家的損失。

馮世寬強調，智庫有很多作用，國安院就是研究國防，但如果要把智庫定位成有黨派顏色，「我真的不知道怎麼批評，我非常非常難過，怎麼今天走到這步」。

(中時 )