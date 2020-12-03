福斯集團旗下頂級奢華轎車製造商賓利(Bentley)周三表示，已經訂下五架Antonov的貨運噴射機，解決英國脫離歐盟後的供應瓶頸。

在布魯塞爾和西敏寺之間正在掙扎於貿易協商之際，車廠已經先提出預防方案，確保額外的供應路線。

賓利汽車有九成的零件來自歐陸，24%的轎車賣往歐洲。執行長霍馬克(Hallmark)表示，已經花了兩年時間規劃，公司有五架預定的貨機，可以將車身運往曼徹斯特；除了車身可以空中運送，賓利還提高備件水準，以便日後生產所需。

霍馬克指出，過去都是兩天的的備料庫存，現在提高到14天，14個工作天表示三星期。

賓利亦額外預定地倉庫，規劃新的物流路線，防止傳統的路線受到瓶頸障礙。

如果脫歐無法達到新協議，賓利將吸收10%關稅，反映在售價提高和成本的刪減，這將比供應鏈的干擾損害較低。

賓利預計今年賣出1萬輛轎車，達到損益平衡，主要歸功於中國市場的給力，霍馬克表示，與疫情前水準相較，中國市場反而銷售成長35%，在歐洲和美國的銷售則皆成長約15%。

(時報資訊)