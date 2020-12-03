星展銀為協助電商賣家靈活調度資金，攜手台灣電商領導品牌PChome網家(8044)，針對PChome商店街個人賣家，推出業界首創的專屬線上信貸「店速貸」服務。透過獨家線上核貸模組，從申請到核貸、對保，全程最快只要5分鐘即可完成，最高可貸款新台幣300萬元，即時滿足資金需求。

星展銀行總經理林鑫川指出，電商成立以來成功改變消費購物模式，營業金額更連年創下新高。針對電商平台賣家希望擴大營運規模、卻無法即時取得所需資金的痛點，我們發揮數位專長，擴充生態系合作夥伴(ecosystem partner)，與PChome網路家庭合作，藉由API串聯，整合PChome資料庫資訊和星展銀行(台灣)授信標準，建置出獨家線上核貸模組，讓申貸、核貸和對保可在線上一站式完成，更加便利即時。

PChome網路家庭董事長詹宏志表示，許多個人經營網路商店生意，經常面臨貸款不順利的困境，一旦無法順利貸款被銀行拒絕門外時，便導致營運規模受限，無法順利擴張營運範圍，這也是網路店家長期以來的痛點；PChome商店街看到網路店家的需求，與星展銀行(台灣)合作，推出電商專屬的即時線上信用貸款服務，店家可直接線上申貸，解決短期資金週轉、擴充營運規模的需求，我們將透過商店街的巨量數據分析申貸店家的營運成績，提供專屬的創新數位金融解決方案，持續強化平台優勢，創建與店家多贏的生態經營關係。

星展銀行(台灣)「店速貸」最高可貸新台幣300萬元，除享專案利率，亦可隨時還款，無須綁約或支付提前清償違約金。即日起至2021年2月28止，賣家更享有開辦費只要新台幣1000元，利率最低2.68%起之優惠。

(時報資訊)