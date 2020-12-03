上市不久的雲端獨角獸Snowflake周三盤後股價下挫3.65%，報282美元，稍早前一度暴跌8%。該公司上市以來發布的第一個業績報告顯示其上季營收增長較前一季放緩。

雲端倉庫軟體公司Snowflake公布，第三財季（截至10月31日）營收較前一年同期大幅成長119%，為1.596億美元，較第二財季的成長121%放緩。每股虧損為1.01美元，較前一年同期的每股虧損1.92美元縮小。毛利率從59.6%跌至58.2%。

執行長Frank Slootman曾在4月時表示，新冠肺炎疫情驅動了對Snowflake的興趣。他在周三的電話法說會上表示，公司面臨來自主要公共雲的競爭，而這些雲端服務恰好也是Snowflake的主要供應商。

該公司預期第四財季產品營收介於1.62億～1.67億美元，該事業在第三季占公司整體營收的93%。基於這個預測區間，這表示本季產品營收將較前一年同期成長97%～103%。

Snowflake表示，在過去12個月內，產品營收貢獻逾100萬美元的客戶目前為止共有65家。此外，該公司報告尚未認列的合約營收剩餘履約價值達9.279億美元，較前一年同期成長240%。

財務長Mike Scarpelli表示，透過從亞馬遜與微軟等雲端服務商獲得更優惠的價格，以及在擴大規模後減少折扣，未來Snowflake的利潤可望擴大至約75%。

(時報資訊)