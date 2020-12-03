台鐵局今日凌晨開賣元旦連假車票，根據台鐵局統計，截至3日上午9時，總計完成19萬9293張訂票，其中，東西幹線熱門時段長途自強號座位都已售光。另外，台灣高鐵今日再度宣布12月下旬周末將再加開9班加班車，12月5日凌晨起開賣。

台鐵局表示，完成訂票之旅客，務必於2日內付款或取票，逾期未取之車票，將於5日上午9時重新釋出。

元旦疏運自今年12月31日至明年1月4日止，共計5天，台鐵局加開121班加班車。

東部幹線，台北往花東：往花蓮，12月31日17時後至1月1日10時前，長途自強號座位已售完；往台東，12月31日及1月1日14時前，長途自強號座位已售完；花東往台北：花蓮往台北，1月3日12時至19時，長途自強號座位已售完，台東往台北，1月3日7時後，長途自強號座位已售完。

西部幹線，台北往高雄，12月31日16時以後，長途自強號座位已售完；高雄往台北，1月3日13時至19時，長途自強號座位已售完。

南迴線，高雄往台東，12月31日8時至21時，長途自強號座位已售完；台東往高雄，長途各車次自強號尚有座位。另外，台鐵加開北花優惠復興號各日期及車次尚有餘票。

台鐵表示，12月31日及1月1、3日東線4班實名制列車，將於12月4日零時起開放今年12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

另外，台灣高鐵公司持續觀察年底旅運需求，預期12月下旬周末旅運人潮將更加踴躍，經調整維修排程、增加可用列車組後，決定於12月18日、20日、25日，各增開3班次列車，包括：南下2班、北上1班，並自12月5日凌晨零時起開放預購。

(中時 )