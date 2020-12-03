適逢國際身心障礙者日，時代力量立委王婉諭今日舉行《精神衛生法》的修法提案記者會，王婉諭表示，本次修法提案新增「病人及家庭照顧者社區支持服務」的專章，希望強化社區精神照護資源，為患者及家屬提供更穩健的社會網絡。

近年來，當社區偶有發生重大精神危機事件，往往引發社會大眾對精神疾病患者恐懼與擔憂。對此，王婉諭今天邀集相關團體、醫師、律師等人，舉行《精神衛生法》的修法提案記者會，訴求修繕更為周延的制度，希望中央的法令與政策可以往前端，協力地方佈建社區支持服務的資源，正視精神障礙家庭的困境。

此次提案修法草案，新增「病人及家庭照顧者社區支持服務」的專章，希望建立社區精神照護的資源與橫向連結，為受精神疾病所苦的患者與家屬，築起社會支持的網絡。

台灣家連家精神健康教育協會理事長黃莉玲表示，現階段社會對於精神疾病的相關教育、資源都不了解，協會統計有99％的病人家屬接觸家連家協會時都已經超過黃金治療期，因此希望透過《精神衛生法》的修法落實精神疾病相關衛教資訊。

臺北市康復之友協會總幹事陳冠斌說，精神病患會等到自己意識到有需要才主動就醫，《精神衛生法》當中的社區心理衛生中心設計目的就是要主動關心病患，但因為預算、編制等種種原因，社區心衛中心一直沒有落實，希望透過本次修法，穩健心衛中心的角色，擔綱醫療及社區之間的聯繫管道。

除了穩健社區資源，臺北榮民總醫院玉里分院主治醫師鄭淦元近五年在花蓮玉里推動「同儕支持服務」，鄭淦元指出，精神病患康復以後，透過有系統的訓練、反覆練習來協助仍在疾病中掙扎的其他精障朋友，發揮「自助互助」的精神，呼籲本次修法應將同儕支持服務納入整體社會支持系統。

(中時 )