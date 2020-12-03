來到2020年最後一個月，大家都希望自己能順順利利的度過這個月，迎接新的一年。星座專家唐綺陽在FB粉絲團直播分析十二星座的12月運勢，來看看你的星座在本月運勢如何！

▍白羊座

白羊座在這個月會比較辛苦，很高機率要當公司裡的鬥士和體制奮戰，有許多棘手的事情要處理，又不能中途放棄，還會有人來踩底線挑戰白羊的耐心，可以觀察身邊是否出現有名聲或穩重的前輩，很可能是這個時期的貴人。12月也不是完全沒有好事發生，在這個月底會有一個重要的機會可以展現能力，不但可以還自己一個公道，也能讓上司發現你的才能，進而被公司重用。

▍金牛座

金牛座在今年理想受挫，不得不妥協，但金牛是天選之人，就算在逆境之中還是屬於有表現的，雖然做很多妥協，仍然被其他人看好，旁人會知道金牛不是能力不好，而是外在環境天公不作美，例如年初接任店長，結果遇到新冠肺炎影響業績這樣的狀況。金牛座的特質就是可以埋頭苦幹，非常腳踏實地，就算遇到困難也可以度過難關。金牛在12月會找到新方法來突破困境，被周遭的人看好，將有好機會降臨，無論是成名、升官、開店、結婚都有好兆頭，12/21後工作溝通更順利，在年底迎來一波好運。

▍雙子座

雙子座在12月有機會接洽大型企劃案，有機會和當紅的人合作，要拿出很高的誠意配合對方，可藉由對方的帶領而成功。長期來說，雙子座在2023年之前危機不會完全消除，會留著一個想法很難放下，所以要小心謹慎，急躁會誤事。年底可能需要處理大錢、大筆資金進出，或有遺產事情討論，又有機會接大型合作案，在職場上在年底會很忙碌，不過年底財運不錯，投資賺的錢會變多，可多多把握。

▍巨蟹座

12月是巨蟹座的職場幸運月，很多巨蟹座開始忙碌，通常是因為受到賞識而被賦予任務，這些任務都是要親手親為的去做，而且工作量很大，事情又充滿細節，好消息是這些努力都不是瞎忙，會讓你的工作能力大增，藉由這個機會在職場佔有一席之地，有機會拿到更多的年終獎金，也有望升官。而且這樣的超強工作運連帶會影響桃花運，會經由工作認識好對象，促成美好戀情。

▍獅子座

12月是獅子座的桃花月，尤其12/5這個周末，單身的人一定要出門走走，有機會邂逅好緣份，會容易被聰明又幽默的人吸引，如果是有小孩的人子女運也很好。職場上會感覺到敵人的可怕，是非很多，感覺好多人跟自己過不去，其實你沒有做錯什麼，只是忘了每個人觀點不同是很正常的，若沒有想通這點很容易不知不覺得罪人。但獅子座也不用太擔心，因為12月雖然很可能會受到欺負，但是也會有強大的援軍來幫忙，可多聽夥伴的建議，大方接受旁人的援手，就能安然度過這個月。

▍處女座

處女座今年遇到的紛紛擾擾到12月也來到尾聲，處女座就是要把自己逼到極點，才會真的看開，如果遇到難題卻放不下，就要學會調整心態，用不同觀點去處理，並且好好整理自己的心情。12/21以後戀愛會明朗化，過去兩年處女座感情有很嚴重撞牆期，人生被卡的亂七八糟，終於在這個月撥雲見日，12/21之後會單身的人會桃花朵朵開，認識新的對象，對方不是普通人，可能是特別好看的人甚至是名人喔！

▍天秤座

天秤座也是今年的苦主，蠟燭兩頭燒，心力交瘁，敵人來勢洶洶，火力強勁，合作方出現白目的人，這些令人崩潰的狀況都有可能發生，偏偏天秤有苦說不出。12月到1/20這段時間是天秤內部整頓的時期，會遇到像是搬家、員工整頓、辦公室裝潢、買房子、租房子的煩惱，這個月朋友是你的貴人，多跟朋友聊聊、多聽他們的意見想法都很有幫助。單身天秤現在的感情運是準備好的狀態，會明顯變漂亮或變得會打扮，隨時準備迎接新緣份。

▍天蠍座

天蠍座到了今年12月終於有理財的打算，開始很在意數字，買東西也會希望能買得精準，12月中能力很好的天蠍開始走正財運，依靠能力賺錢，12月的生活比較忙碌、煩躁、有壓力，有突然降臨的工作，會帶來虛脫勞累感，職場上會比較沒耐心。在即將來臨的聖誕節、跨年天蠍都閒不下來，會有很多邀約，可趁這個機會多多經營人際關係。感情方面桃花運不錯，緣份接連不斷出現，而且天蠍對桃花有主控權，要或不要都是自己的選擇。

▍射手座

射手座今年很低調，總是默默的努力，如果足夠勤奮的人，12月會收到一個很大的回報。今年射手接的工作都具有挑戰性，自己面對這些事情的標準又很高，讓自己覺得很辛苦，尤其到了12月更是有苦說不出，因為這痛苦的來源有點像是情緒勒索，建議遠離這些負能量。單身射手現在的感情比較悶，曖昧對象很忙沒空相處，要等到12/16以後才有桃花運，會帶來更多自信、機會、話語權，苦心獲得回報。

▍摩羯座

摩羯座也是辛苦很久的星座，一直以來很認命、很努力、很專業，12月機運很好迎來發光發熱的機會，這個月會更忙碌，因為能力好、表現好，以致於有很多責任掉到身上，有些角色非你莫屬，因為自尊心高所以會好好做，就算沒有報酬也接手，愛面子的下場就是把自己搞得又忙又累，但某種程度上也很有成就感。最近摩羯桃花也滿旺的，而且旺到莫名其妙，無論什麼地方都有可能遇到桃花，就看你要不要接受。

▍水瓶座

水瓶座在12月即將有新的開始，可以好好期待，改變會從小地方顯現，水瓶在今年被迫忍耐很多事情，但終於有機會迎接一個新的開始，在12月終於可以做自己、為自己著想，有機會撥雲見日，也能讓其他人看到自己的努力。最近常可以認識朋友介紹的朋友，貴人運、長輩緣都很好，可加緊努力把握時機多多結緣，最近常遇到貴人，都是來鼓勵的，身邊的人都很正能量，都很喜歡你、看好你，水瓶座的心情也漸漸轉好，度過一個充實幸福的年底。

▍雙魚座

雙魚座在11、12月生活都比較震盪，被捲入比較複雜的情境中，甚至遇到有理也說不清的狀況，有各種糾結的事情，而且有些事情又不方便和別人討論，說了會引來無妄之災，過得很辛苦。這個月雙魚有貴人運，雖然雙魚容易被欺負，但貴人會出現幫助，是谷底翻身的契機。職場上有機會提昇知名度和位階，參加大型會議活動，跟官方、名流有關係，可趁機結緣。這個月想讓運勢更好、桃花開，一定要好好打理自己，12/16以後個人形象更加重要，有「貴人桃花運」，可能遇到有錢人或名人的追求，或和明星藝人有曖昧。

星座專家唐綺陽分析12月運勢

(中時新聞網)