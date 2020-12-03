40歲本土劇女神韓瑜外型亮麗，出演多部經典戲劇作品，總是能造成話題，而她保養得宜的高顏值也時常引起討論，韓瑜因戲中角色關係，最近總是以充滿氣勢的濃妝登場，日前她難得曬出素顏照，瞬間再減齡10歲，零瑕疵好肌膚頓時引起熱議。

韓瑜最近因飾演女強人角色，妝容打扮總是充滿氣勢，她2日在IG分享一張素顏照，只見她卸下了濃妝華服，換上舒服寬鬆的T恤，將一頭瀏海用黑色蝴蝶結髮箍箍起，以胭脂未施的模樣示人，和上妝時的模樣差別不太，看起來甚至還更年輕，白裡透紅的好肌膚令人驚嘆。

韓瑜以這張照片向粉絲們說晚安，也在文中寫道，「卸除華麗或武裝～我是我自己的小少女」，開心自己下戲後能舒服自在做自己，同時也搞笑自嘲，「對，我在裝嫩裝可愛」，居家的模樣也讓粉絲們一窺女神不為人知的一面，感覺特別親民。

事實上，過去韓瑜曾分享過，她剛出道時，砸了很多錢在保養品上，後來才發現其實不用堅持買貴的，適合自己的更重要，她也透露，她每天都會認真卸妝，一周至少敷2次面膜，如果感覺肌膚缺水太乾，就用保濕凍膜厚敷。

(中時新聞網)