振興券「使用大限」將至，晶華國際酒店集團旗下品牌飯店Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館即日起至12月30日止推出「振興有感，0元現金」住房優惠專案，含輕日式自助式吃到飽早午餐，每房擁有超大溫泉景觀湯池，平日雙人溫泉客房只要3,000元起，等同持振興三倍券，最高可享「0元現金入住」。

Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館表示，振興三倍券進入最後使用倒數階段，為貼心提醒民眾不要辜負政府美意，特別選在最適合泡湯的冬日旺季，推出為期一整個月的「振興有感0元現金入住」住房專案感恩回饋。只要持振興券支付，不限金額都可享有住房優惠，在寒冷的冬日裡，以水質極佳的礁溪溫泉，掃除您一身疲憊。

如手邊的振興券花完也別可惜，Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館即日起至12月15日，結合宜蘭礁溪年度盛事推出「2020冬戀蘭陽溫泉季」優惠住房專案，雙人房最低也只要3,240元起，獨家限量贈送日本超夯資生堂ELIXIR輕旅行保養組乙份，並貼心提供2020冬戀蘭陽溫泉季活動攻略電子書下載。系列精彩活動包括祈水感恩禮暨選手之夜、礁溪溫泉馬拉松、開幕儀式暨踩街嘉年華、溫泉美食旅展、歡樂小踩街，最後由知名藝人獻唱冬戀金曲晚會壓軸，讓你在冬季感受宜蘭人無比的歡樂與熱情。此外，礁溪火車站到湯圍溝溫泉公園周邊的璀璨街景燈飾也於即日起點亮直到明年2月底，歡迎網美們IG美拍上傳「蘭陽越夜越美麗」的節慶景緻。

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