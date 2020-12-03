COZZI Blu和逸飯店桃園館 推週末舒芙蕾吃到飽

搶聖誕節慶餐飲與度假商機，國泰飯店觀光事業旗下的COZZI Blu和逸飯店．桃園館推出一系列聖誕餐飲、手作活動。位於館內2樓的自助餐廳「Cozzi Market 逸．市集」即日起推出現做舒芙蕾周末吃到飽，3樓網美打卡酒吧Blu Bar，即日起至12月31日也推出「金色鈴鐺」、「甜蜜聖誕節」兩款聖誕特調。COZZI Blu也邀請到「Jey Jey Studio -接接工作室」推出會員限定的肉桂香氛蠟燭手作課程，凡是國泰飯店觀光事業Amazzing Club會員，即能以2,200元參加12月19日手作香氛蠟燭活動，創作消費者專屬的聖誕禮物。

甜點控最愛的舒芙蕾，現在也能在COZZI Blu吃得到囉，有濃厚海邊碼頭市集的自助餐廳「Cozzi Market 逸．市集」，即日起於12月的周末推出網美最愛的舒芙蕾，點心師傅特製幕斯，搭配手工自製鮮奶油，最後佐上季節限定的大湖草莓及開心果粒點綴裝飾，超療癒系甜點不只好吃更好拍。此外，「Cozzi Market 逸．市集」也推出超萌薑餅屋，聖誕節慶限定300元起，以酥脆餅乾搭配夾層使用蛋白霜堆疊出房子華麗的外觀，再以糖霜甜美色系點綴，讓少女心大爆棚。

COZZI Blu館內3樓的網美打卡酒吧Blu Bar推出兩款節慶特調，「金色鈴鐺」、「甜蜜聖誕節」皆為420元，一成服務費另計，其中主打的「甜蜜聖誕節」，以伏特加為基底，搭配蔓越莓汁及自製草莓糖漿，再佐上新鮮水果，標榜酸甜滋味直上心頭。

ZZI Blu將於12月19日邀請「Jey Jey Studio -接接工作室」，開設會員限定的肉桂香氛蠟燭手作課程，除了使用美國製造大豆蠟，及經美國 IFRA 認證的香精油，搭配進口乾燥花及永生花裝飾蠟燭，創作出獨一無二的專屬創作。課程僅供國泰飯店觀光事業Amazzing Club會員報名，原價每人2,800元，會員價2,200元，參加課程另享Blu Bar專屬聖誕下午茶套餐，享受一個精彩的周末時光。

(工商 )