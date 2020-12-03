歲末年終進入用車高峰，BMW汽車總代理汎德宣布，推出「2020 BMW歲末健診活動」，即日起至12月31日前BMW車主預約回廠，除享六大項免費車輛檢查外，超過800項原廠精選零件更享有特價六八折起，以及BMW Lifestyle生活精品、加裝品特惠價等優惠。

BMW「棉被裹屍」主嫌逃21天 睡夢中落網
健椿 訂單能見度到明年Q1

(工商 )

#汎德 #BMW #歲末 #健診 #活動