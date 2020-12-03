汎德推出BMW歲末健診活動 11:512020/12/03 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歲末年終進入用車高峰，BMW汽車總代理汎德宣布，推出「2020 BMW歲末健診活動」，即日起至12月31日前BMW車主預約回廠，除享六大項免費車輛檢查外，超過800項原廠精選零件更享有特價六八折起，以及BMW Lifestyle生活精品、加裝品特惠價等優惠。 BMW「棉被裹屍」主嫌逃21天 睡夢中落網 健椿 訂單能見度到明年Q1 (工商 ) #汎德 #BMW #歲末 #健診 #活動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 171cm超辣人妻短T搭三角小褲 骨盆全露引暴動 13:572020/12/03 名人 永信李天德醫藥科技獎 得主出爐 04:102020/12/03 產業特刊 募集超過千雙舊鞋！Gogoro 公益計劃再擴大 發起志工召募、運送貨櫃屋作為孩童學習教室 09:292020/12/03 機車情報-機車新聞 17檔中國相關基金 績效勝大盤 04:102020/12/03 投資理財 恩主公醫院發展醫療科技 展覽供免費自律神經健檢 11:252020/12/03 健康 搶報復性「肉慾」商機 飯店激推牛排吃到飽 11:162020/12/03 生活 HDI滿載 健鼎、華通營運看旺 04:102020/12/03 證券．權證 INFINITI限時推出「歲末激賞」酬賓回饋專案 全車系享高額100期0利率或最高價值30萬元優惠 14:542020/12/03 汽車情報-優惠快訊 財經熱門新聞 巨鱷索羅斯賣光！這檔遭大屠殺 驚爆最黑暗1天 - 財經 聯電報喜 吃到高通、輝達單 - 財經要聞 - 工商時報 印度禁陸App效果太烏龍 連政府機關都還在用 趕走的只有投資 - 財經 聯電獲利登峰造極 Aletheia喊新天價60元 - 財經 - 工商 新法實施後 結清後減薪回聘 恐重罰150萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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