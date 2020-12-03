許多人與前男、女朋友分手後，即使自各結婚仍會保持聯絡，可是一名人夫卻在老婆的手機裡，看到她與前男友私訊聊性事，老婆問：「你有30公分嗎？」，前男友則回「持久比較重要吧」，雖然都是男方開口挑逗，可是老婆仍一搭一唱，覺得自己頭頂發綠光，網友看到貼文警告：「根本是約炮試探」、「再不制止早晚會出事」。

這名男網友在臉書社團《靠北婚姻－社團討論區》透露，結婚多年，常發現老婆跟已婚的前男友私訊，早先除了貼圖互動，要不然就是一般的噓寒問暖，本來沒有放在心上，「沒想到昨天竟然看到大尺度的話題」。他還把2人的對話內容PO出來。

前男友：在幹嘛？

老婆：沒啊，你勒

前男友：在台中耶

老婆：幹嘛？找小三唷？

前男友：等你介紹呀（愛心貼圖）

老婆：你有30公分嗎？

前男友：活了30幾年了，說實在...持久比較重要吧

老婆：也是

前男友：你也用過，你知道的

老婆：忘了啦，都幾年了呵呵

前男友：不然再來試試看呀

老婆：怎麼...今天這麼敢聊（問號貼圖）

前男友：竊笑貼圖

原PO哀號表示，兩人挑逗般的對話，完全忘了都已婚，讓他覺得頓時頭頂發綠光：「很不舒服，他們好幾年沒見，你們這樣會問嗎？」

網友看到貼文直覺不妙，紛紛要原PO跟老婆說清楚「問你老婆，如果你也這樣，她感受如何」、「已經結婚了還聊這種話題，開這種黃腔很容易擦槍走火、引火上身」、「你老婆最近芳心寂寞嗎？感覺很像互相試探」、「不懂得避嫌，很不尊重另一半！就算沒真的出軌，彼此都有另一半了！拜託不要有這種打嘴砲的行為」、「這已經算是約砲了吧」。

(中時新聞網)