70歲香港女星「好姨」薛家燕過去以電視劇《真情》、電影《食神》走紅，1984年她嫁給餐飲大亨石保慶，生下兩女1子，1995年才以遺棄多年為由，成功訴請離婚。昨(2日)她出席活動自曝被算命大師李居明斷定明年紅鸞星動，她傻眼求饒說年紀這麼大已經不想再嫁，反而希望把桃花分給大女兒，希望她早日有好對象。

薛家燕去年傳出在大陸商演時，因吃了不乾淨的生蠔食物中毒，不僅頭痛嘔吐，還在洗手間休克2分鐘，手腳麻痺，幸好女兒及時發現送醫，經治療後撿回一命。據港媒報導，給觀眾好媽媽形象的好姨，婚姻運相當坎坷，她28歲時在美國認識從事餐飲業的石保慶，沒想到男方後來偷吃，還被大女兒目睹在公園跟小三打情罵俏。

1995年薛家燕以遺棄多年為由，成功訴請與石保慶離婚，近年薛家燕有新戀情，對方是小她17歲的電腦工程師，男友兩度求婚，薛家燕都不願再踏進愛情的墳墓，並強調兩人在一起希望相處開心就好，只想談戀愛不想再共組家庭。

據《東網》報導，最近政府祭出新一波防疫措施，要求暫關戲院跟遊樂場，無疑是對娛樂圈一大打擊，薛家燕昨出席活動，打趣說：「我耳環有個『囍』字，希望能幫大家沖沖喜」，她又分享被李居明算出明年紅鸞星動，她無奈說：「我這年紀還嫁？」並指大女兒石祐珊至今感情沒著落，「希望明年紅鸞星動的是她不是我，也希望疫情趕快結束」。

(中時新聞網)