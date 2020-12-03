行政院長蘇貞昌點名屏東豬農「信功」很支持政府政策，信功隨即發聲明駁斥，屏東縣消防局昨二度對信功進行消防安檢，引發查水表疑慮。國民黨團今天表示，屏縣府接獲檢舉，旋即一天內二度赴信功安檢，對照屏東老農五度檢舉餿水油未果，如此高的行政效率，是否為「順蘇者昌，逆蘇者查」。

國民黨團書記長林奕華說，昨天屏東縣消防「非常有效率」，早上與下午都到信功安檢，讓人感覺從皇家傳承牛肉麵到信功事件，是否叫「順蘇者昌，逆蘇者查」，出面打臉蘇貞昌的都很慘，都要被查水表。

林奕華表示，雖然屏縣府聲稱昨上午9點45分接獲1999民眾檢舉，才會到信功消防安檢，上次皇家傳承牛肉麵被檢舉工廠登記，此次信功因消防設備被檢舉，屢次拳拳到肉、異常精準，令她質疑政府不但養小編，還養專業檢舉人？

國民黨立委陳玉珍說，信功打臉蘇貞昌，屏縣府說因接獲民眾檢舉，因此消防局二度赴信功查廠2次，但對照屏東老農五度檢舉餿水油未果，只好跑到台中報案的行政效率，而且依規定，信功需於11月底完成消防安全設備備查，「備查不是去查廠」，屏縣府消防局明顯就是對信功查水表。

國民黨立委廖婉汝痛批，網路小編攻擊信功，指沒有蘇貞昌口蹄疫拔針、防堵非洲豬瘟，信功根本不可能出口豬肉，一昧對信功窮追猛打、查水表，對殷實商人這般攻擊，非常不道德。

(中時 )