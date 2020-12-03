再20多天就要迎接新的一年，演藝圈卻又添影星逝世的噩耗。在《瘋狂麥斯：憤怒道》電影中，飾演大反派「不死老喬」的澳洲男星休齊斯拜恩（Hugh Keays-Byrnes)，今爆出在醫院中病逝，享壽73歲，消息已被他的導演好友布萊恩崔區史密斯及發言人證實。

休齊斯拜恩出生於印度，很小就隨家人移民英國，20多歲才開始戲劇人生，1973年他跟隨皇家莎士比亞劇團巡演，到了澳洲時深受吸引，便定居在當地，演出過多部電影、電視劇的休齊斯拜恩，1979年接演名導演喬治米勒執導的《迷霧追魂手》，飾演邪惡幫派首領「斷指老大(Toecutter)」一角，靠著精湛演技走紅，該片也作為《瘋狂麥斯》系列電影首部曲取得成功，成了喬治米勒的代表作之一。

2015年，喬治米勒推出《瘋狂麥斯》第四部續作《瘋狂麥斯：憤怒道》，相隔30幾年再邀請休齊斯拜恩回歸，飾演全新反派「不死老喬(Immortan Joe)」，一頭猖狂白髮、蒼白粗糙的皮膚以及如鰓般的呼吸器，加上休齊斯拜恩癲狂的演技，給全球影迷留下深刻印象，該片最終被《帝國雜誌》評選為「世紀百大佳片」之一，無奈「不死老喬」風采，如今成了絕響。

與休齊斯拜恩結識超過46年的導演好友布萊恩崔區史密斯，發推特文證實他的死訊，也對外媒表示好友是在台灣時間12月1日，在醫院病床上於睡夢中辭世，但並未透露他的死因，同為《瘋狂麥斯：憤怒道》主演之一的莎莉賽隆隨後po文哀悼，表示休齊斯拜恩能演活邪惡軍閥「不死老喬」，是相當讓人驚豔的事情，「因你的本性如此善良，有著美麗的靈魂。朋友，你將被我們深深想念著」。

(中時新聞網)