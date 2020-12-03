台東縣議員林威志涉詐領助理費，日前法院裁定100萬元交保，台東縣議會於3日通過議長吳秀華提案，臨時會期間法院不得羈押林威志。(莊哲權攝)

台東縣議員林威志涉詐領助理費，日前法院裁定100萬元交保，台東縣議會於3日通過議長吳秀華提案，臨時會期間法院不得羈押林威志。

林威志涉嫌詐領助理費50萬元，台東地檢署偵辦認為林所犯為重罪，且有串證之虞，向台東地方法院聲請羈押，台東地院裁定以新台幣100萬元交保，台東地檢署提起抗告，高等法院花蓮分院在11月27日撤銷台東地方法院裁定並發回重審。

台東地方法院2日發文給台東縣議會，請議會對開議期間有關檢方對議員的聲押表示意見。

由於議會目前正值臨時會期，議長吳秀華3日上午提案，因台東地方法院受理林威志貪污治罪條例案，目前在法院羈押審查中，依地方制度法徵詢議會，如法院認為有羈押必要時，是否同意逮捕。

縣議員章正輝發言不同意羈押，出席議員無人表示意見，提案通過，不同意羈押林威志，而台東地方法院表示，尚未收到正式回覆公文，無法回應。

據了解，台東縣議會由11月30日至12月4日召開第11次臨時會，接著12月7日至12月11日召開第12次臨時會。

(中時 )