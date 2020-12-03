近日台灣冷空氣增強，各地氣溫都明顯下降，讓人有一種「冬天真的來了」的感覺。日前大陸命理微信公眾號《星座運勢》就特別點名5星座，表示他們的運勢將會隨著漸漸變冷的天氣越來越旺，快一起看看是哪些星座這麼幸運吧！

【第5名、魔羯座：解決危機，意外收穫】

魔羯座之前經常遇到一些難題，讓能力極佳的他們備受考驗，遲遲未能解決，但是到了冬天之後，火星將會給魔羯座帶來挑戰的勇氣，對困難有了應對方法，解決問題的同時還會獲得意想不到的收穫。

【第4名、白羊座：步步高升】

熟悉白羊座的人都知道，白羊座特別衝動，但也因為如此，白羊座不管做什麼都很有行動力。他們在2020運氣算是沒有太壞的一個星座，入冬了之後，好運將會更加明顯，尤其是對於從事創意工作的白羊而言，會帶來靈感和創新的想法，財富更是數不勝數，也善於學習旁人的優點，自己取長補短。

【第3名、射手座：貴人相助，前途光明】

射手座思維特別活躍，在2020前半年射手座特別懶，所以生活也過得特別平庸，但是好像立冬之後，射手座身上的優缺點會被懂他的人看到，會有貴人來幫助自己。

【第2名、水瓶座：終於等到，還好沒放棄】

水瓶座過去已經連續一個月心情都不太好了，情緒的影響導致水瓶不管做什麼，進度都很緩慢，連腦子好像也不太靈光，在生活上經常出錯。但多虧了水瓶座這段時間的堅持，一進入冬天，水瓶座的行動力就開始增強了，各方面蒸蒸日上，慢慢克服了很多事情。

【第1名、金牛座：一飛沖天，財富全來】

建議金牛座可以先許下與財富有關的願望，前半年你們的努力並沒有得到回報，甚至在主管眼裡就是個普通的員工，可能腦袋裡的創意都沒有新人多，但是進入了後半年，金牛座就如飛向天空的鳳凰，秒變成搖錢樹。一進入冬天就像受了上帝照顧一般，升官發財已不是夢，在生活上也會變得更加美好。

(中時新聞網)