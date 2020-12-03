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台中市繼光街在地知名的一福堂太陽餅老店今（3日）傳出火警。（臉書社團《爆廢1公社》／蘇育宣翻攝）

台中市繼光街在地知名的一福堂太陽餅老店今（3日）傳出火警，且因房子的建築構造為木造，導致火勢快速蔓延，現場竄起巨大火舌，瞬間吞噬整間店鋪，甚至一度延燒至兩旁的民宅，目前現場黑煙壟罩，火警發生期間正值營業期間，是否有人受困與起火原因仍待進一步釐清。

(中時新聞網)