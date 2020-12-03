台中知名一福堂太陽餅店大火 烈焰猛竄黑煙噴天 11:592020/12/03 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市繼光街在地知名的一福堂太陽餅老店今（3日）傳出火警。（臉書社團《爆廢1公社》／蘇育宣翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 ▲連結為Facebook，若遭移造成無法觀看，請見諒。 訂閱影音： 中時新聞網 台中市繼光街在地知名的一福堂太陽餅老店今（3日）傳出火警。（臉書社團《爆廢1公社》／蘇育宣翻攝） 台中市繼光街在地知名的一福堂太陽餅老店今（3日）傳出火警，且因房子的建築構造為木造，導致火勢快速蔓延，現場竄起巨大火舌，瞬間吞噬整間店鋪，甚至一度延燒至兩旁的民宅，目前現場黑煙壟罩，火警發生期間正值營業期間，是否有人受困與起火原因仍待進一步釐清。 文章來源：臉書社團《爆廢1公社》 (中時新聞網) #一福堂 #太陽餅 #黑煙 #現場 #期間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷元資訊月 新機亮相好康放送 04:102020/12/02 產業特刊 除夕溫泉假期 礁溪山形閣推6人圍爐家宴 12:412020/12/01 生活 KKBOX公布2020 歌手竄升榜 Podcast熱潮擋不住 18:052020/12/02 科技 高雄銀行數位存款帳戶「雄Hoyaa」登場 17:002020/11/30 財經 中悅21樓70坪商辦 3650萬拍出 19:402020/12/01 生活 臺灣智慧農業週 登場 04:102020/12/03 產業特刊 只怕不夠好不怕賣的早！台北花園酒店「花開富貴團圓宴」開賣 20:122020/12/02 旅遊 李玟透視裝「下半身全看光」強逼楊冪旁邊蹲 11:002020/12/03 娛樂 恐怖！知名便當店「菜脯」加料 學生差點吃下肚 09:332020/12/03 社會 靈姐旋風1／爆乳現身台北街頭 白靈迺夜市人氣爆高 07:062020/12/02 娛樂 社會熱門新聞 老翁中天電視門口自焚 大喊「不要過來」下秒成火球 - 社會 台中知名一福堂太陽餅店大火 烈焰猛竄黑煙噴天 - 社會 台中繼光商圈火警 木造老房一路延燒警消搶救中 - 社會 恐怖！知名便當店「菜脯」加料 學生差點吃下肚 - 社會 「西螺羅志祥」被騙吞威而鋼 遭138公斤乩童口交崩潰提告 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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