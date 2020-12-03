大眾交通工具都設有博愛座，讓老弱婦孺或有需要的人優先，但也因此屢傳誰該坐的爭議。一名女網友分享自己上捷運後總是坐博愛座，儘管引來不少人側目，但她不在意，並表示「我就是故意坐在博愛座」，理由曝光後，一票網友狂讚。

原PO 2日於《Dcard》發文直言「我就是故意坐在博愛座」。她說，即使車廂內已擠成沙丁魚，深藍色（博愛座）的座位還是乏人問津，這時她就會穿過人山人海的乘客，去坐博愛座。而且幾乎亳無意外，身旁人都對她投射異樣眼光，像是在說「妳看起來像年輕人，也不像有不舒服」，這時她就會用眼神反擊「博愛座不是這樣用的啦！」

女網友說，當車廂內沒有更需要座位的人時，博愛座就只是個普通座位，這時只要你要自認自己是個好人，那麼某種程度上，就必須要去坐博愛座，因為這樣才能幫下個有需要的人「先佔了位子」；與其大家都不坐，或是被那種根本不會讓位的人坐，那還不如先去坐，然後等有需要的人上車了再讓給他。

文章曝光後，網友都贊同原PO的想法，「邏輯正確」、「合理！我支持」、「你內心戲會不會太豐富了！我都直接坐」、「做得好，我也是最愛坐沒人敢坐的博愛座」、「終於有人說出我的心聲了」。

(中時新聞網)