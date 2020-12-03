外媒報導，美國高級安全官員於美東時間2日表示，在美國打擊其聲稱的竊取技術活動的背景下，已有1,000多名中國研究人員離開美國。美方並指中國特務已經鎖定即將上任的拜登政府。

路透報導，美國司法部國安部門主管John Demers在智庫Aspen Institute所舉辦的研討會中表示，上述研究人員已經離開美國。同時，該部門對中國特務發起多宗涉及工業及技術間諜活動的刑事案件。

美國司法部一位官員指出，這部分的人有別於美國國務院9月所提到的那些。國務院9月指出，美國已撤銷1,000多名中國公民簽證，禁止被視為具有「安全風險」的學生和研究人員入境。

上述官員表示，John Demers提到的研究人員被美國當局認為與中國人民解放軍有聯繫。在美國聯邦調查局（FBI）在20多個城市進行問詢，美國國務院於7月關閉中國駐休士頓總領館後，這些研究人員逃離美國。

另一方面，美國國家情報機構反情報主管William Evanina在同一場合表示，中國特務已鎖定美國總統當選人拜登的政府人員，以及「接近」拜登團隊的人士。

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